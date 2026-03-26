تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة الخميس

ويكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وهطول البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في العديد من المناطق بما فيها العقبة والبحر الميت، وفي ساعات الصباح الباكر هنالك احتمال لهطول زخات خفيفة من الثلج على قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) ولفترة قصيرة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها (60كم/ساعة)، ومع ساعات الليل المتأخرة تخف شدة الهطولات.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في العديد من المناطق بما فيها مدينة العقبة والبحر الميت، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد، ومن خطر سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، لا سيما في المرتفعات الجبلية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا، ناصحةً بتجنب النزول إلى البحر أو الاقتراب منه في خليج العقبة.
