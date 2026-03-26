الخميس 2026-03-26 09:06 ص

تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة الخميس

تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على الاردن
الخميس، 26-03-2026 07:06 ص

الوكيل الإخباري-    يتعمق اليوم الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 8-7 درجات مئوية.

ويكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وهطول البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في العديد من المناطق بما فيها العقبة والبحر الميت، وفي ساعات الصباح الباكر هنالك احتمال لهطول زخات خفيفة من الثلج على قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) ولفترة قصيرة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها (60كم/ساعة)، ومع ساعات الليل المتأخرة تخف شدة الهطولات.


وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في العديد من المناطق بما فيها مدينة العقبة والبحر الميت، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد، ومن خطر سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، ومن ﻿﻿تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، لا سيما في المرتفعات الجبلية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا، ناصحةً بتجنب النزول إلى البحر أو الاقتراب منه في خليج العقبة.

 
 


اليابان تعلن بدء الإفراج عن جزء من احتياطها النفطي

أسواق ومال اليابان تعلن بدء الإفراج عن جزء من احتياطها النفطي

بلدية الكرك الكبرى

أخبار محلية بلدية الكرك تحذر من قيام مواطنين بإغلاق بعض العبارات وتحويل مجاري المياه

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

اقتصاد محلي تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الجيش الإسرائيلي يقول إنه يتصدى لصواريخ إيرانية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه يتصدى لصواريخ إيرانية

استقرت أسعار الذهب، الخميس، مع ترقب المستثمرين لمؤشرات أكثر وضوحا على إحراز تقدم في جهود تهدئة الصراع في الشرق الأوسط، وتوخيهم الحذر في انتظار تطورات جيوسياسية جديدة قد تؤثر على الطلب على أصول الملاذ

أسواق ومال تعرف على أسعار الذهب عالميا الخميس

طهران

عربي ودولي إيران تدرس مقترح وقف الحرب وترامب يقول إن طهران تريد إبرام اتفاق

وظائف شاغرة في الحكومة- تفاصيل

وظائف وظائف شاغرة في الحكومة- تفاصيل

صفارات الإنذار تدوي في أرجاء المملكة

أخبار محلية صفارات الإنذار تدوي في الأردن



 






