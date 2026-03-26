تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة الخميس

الوكيل الإخباري- يتعمق اليوم الخميس، تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بنحو 8-7 درجات مئوية.

اضافة اعلان



ويكون الطقس باردًا وغائمًا وماطرًا في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحياناً مصحوبة بالرعد وهطول البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة في العديد من المناطق بما فيها العقبة والبحر الميت، وفي ساعات الصباح الباكر هنالك احتمال لهطول زخات خفيفة من الثلج على قمم الجبال الجنوبية العالية (الشراة) ولفترة قصيرة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعتها (60كم/ساعة)، ومع ساعات الليل المتأخرة تخف شدة الهطولات.