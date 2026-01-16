الجمعة 2026-01-16 02:43 م

تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة
تعبيرية
 
الجمعة، 16-01-2026 12:07 م

الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة تمتد لاحقاً إلى المناطق الوسطى، وقد تكون غزيرة أحياناً ولفترات قصيرة، خاصة في شمال المملكة، وقد يصحبها الرعد وتساقط البرد. كما يتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ليلاً، يكون الطقس بارداً جداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار خفيفة متقطعة في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

تحذيرات الأحد:

تدني مدى الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.

تنبيهات:

الحذر من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً.

 
 


