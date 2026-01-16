تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة - تحذيرات

ليلاً، يكون الطقس بارداً جداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار خفيفة متقطعة في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
تحذيرات الأحد:
تدني مدى الرؤية الأفقية صباحاً بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.
تنبيهات:
الحذر من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولاً مطرياً.
-
