تطورات المنخفض الجوي القادم إلى المملكة - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة تمتد لاحقاً إلى المناطق الوسطى، وقد تكون غزيرة أحياناً ولفترات قصيرة، خاصة في شمال المملكة، وقد يصحبها الرعد وتساقط البرد. كما يتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية. الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

اضافة اعلان