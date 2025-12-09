تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم الى الاردن

اما يوم الخميس يزداد تأثير المنخفض الجوي على المملكة، الطقس بارد غائم و ماطر بين الحين والآخر في شمال و وسط المملكة و أجزاء من شرق و جنوب غرب المملكة، و يتوقع ان تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق مصحوبة بالبرق و الرعد و هطول حبات البرد لذا يحذر من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة و ارتفاع منسوب المياه و يشمل التحذير البحر الميت و المناطق الغورية.
-
أخبار متعلقة
-
الاردن .. انقلاب حاد على حالة الطقس وامطار غزيرة اعتباراً من هذا الموعد
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء
-
منخفض جوي قادم الى الاردن .. امطار ورعد وتساقط حبات البرد
-
تفاصيل حالة الطقس الاثنين.. وزخات أمطار على هذه المناطق
-
الأرصاد تحذّر: أجواء باردة وفرصة لهطول الأمطار في هذه المناطق
-
منخفض جوي جديد قادم الى الاردن
-
تعرف على حالة الطقس بالاردن حتى يوم الاربعاء
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الأحد - تحذيرات