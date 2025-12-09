تطورات المنخفض الجوي القبرصي القادم الى الاردن

الثلاثاء 2025-12-09 02:15 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   يكون  الطقس يوم غد الاربعاء بارد في اغلب المناطق وغائم جزئي إلى غائم احياناً و مع ساعات الظهيرة تتأثر  المملكة بامتداد منخفض جوي يتمركز جنوب جزيرة قبرص، وتهطل بإذن الله تعالى زخات من المطر بين الحين والأخر في مناطق مختلفة من المملكة بما فيها مدينة العقبة، يتوقع أن تكون غزيرة أحيانا و لفترات قصيرة في بعض المناطق قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد مما يؤدي إلى احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، و مع ساعات الليل تضعف فرصة هطول المطر، مع بقاء الأجواء باردة و غائمة جزئياً .

اما يوم الخميس يزداد تأثير المنخفض الجوي على المملكة، الطقس بارد غائم و ماطر بين الحين والآخر في شمال و وسط المملكة و أجزاء من شرق و جنوب غرب المملكة، و يتوقع ان تكون الأمطار غزيرة في بعض المناطق مصحوبة بالبرق و الرعد و هطول حبات البرد لذا يحذر من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة و ارتفاع منسوب المياه و يشمل التحذير البحر الميت و المناطق الغورية.

 

ويوم الجمعة يستمر الطقس بارد وغائم جزئي إلى غائم و تهطل بإذن الله زخات من المطر  بين الحين و الأخر في الأجزاء الغربية من المملكة، ويحتمل أن تكون في ساعات الصباح غزيرة أحيانا في وسط المملكة و أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وتدريجياً مع ساعات المساء تضعف الهطولات.

 
 


