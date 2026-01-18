تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين

الوكيل الإخباري- يكون الطقس يوم الاثنين بارد وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع بقاء الفرصة لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .