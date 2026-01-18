الأحد 2026-01-18 07:46 م

تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتأثر المملكة الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بهطول للأمطار. وقالت الأرصاد إن الطقس سيكون باردا نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات مساء الاثن
أمطار
 
الأحد، 18-01-2026 06:47 م

الوكيل الإخباري-  يكون الطقس يوم الاثنين  بارد وغائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع بقاء الفرصة لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اضافة اعلان


لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .


التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية وبعض مناطق البادية والسهول.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

محاضرة حول الأمن والسلامة البيولوجية في المختبرات

أخبار محلية محاضرة حول الأمن والسلامة البيولوجية في المختبرات

إنّا لله وإنّا إليه راجعون

نعـي فـاضل وفاة الحاجة عائشة قويدر ملكاوي " أم أنور"

قوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وزارة التربية والتعليم-

أخبار محلية إطلاق دراسة أثر استراتيجية التعليم الدامج في تحسين أداء الطلبة ذوي الإعاقة

نقود أردنية

اقتصاد محلي توقعات بانخفاض الدين العام للمملكة دون 83% من الناتج المحلي الاجمالي

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتأثر المملكة الاثنين بمنخفض جوي مصحوب بهطول للأمطار. وقالت الأرصاد إن الطقس سيكون باردا نسبيا في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة. ومع ساعات مساء الاثن

الطقس تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاثنين

تعبيرية

عربي ودولي السعودية : الاثنين المتمم لرجب والثلاثاء الأول من شعبان

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة

الطقس الارصاد : امطار غزيرة على هذه المناطق - تحذيرات



 






الأكثر مشاهدة