تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاربعاء

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية ومن الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
