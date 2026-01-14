تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاربعاء

الوكيل الإخباري- تبقى المملكة اليوم الأربعاء، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوانية شديدة البرودة والرطبة، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئيًا الى غائمة أحيانًا، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات الليل الأولى تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء تدريجيًا الى الاستقرار، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

