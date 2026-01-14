الأربعاء 2026-01-14 08:43 ص

تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاربعاء

تعبيرية
 
الأربعاء، 14-01-2026 07:05 ص

الوكيل الإخباري-  تبقى المملكة اليوم الأربعاء، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوانية شديدة البرودة والرطبة، وتكون الاجواء باردة وغائمة جزئيًا الى غائمة أحيانًا، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة، ومع ساعات الليل الأولى تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء تدريجيًا الى الاستقرار، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية ومن الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية، ومن تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

 
 


