الخميس 2026-01-01 08:07 ص

الخميس، 01-01-2026 06:39 ص

الوكيل الإخباري-   قالت دائرة الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر اليوم الخميس بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول إلى غائمة، مع هطول أمطار تبدأ في ساعات الصباح من شمال المملكة وتمتد تدريجياً خلال ساعات ما بعد الظهر إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية.

وبحسب الأرصاد الجوية، تكون الهطولات المطرية غزيرة على فترات، خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها الأغوار الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت، وقد تترافق بالرعد وتساقط حبات البرد، الأمر الذي يرفع من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، مؤكدة ضرورة أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر.


وأشارت الأرصاد إلى أنه خلال ساعات الليل تمتد الهطولات المطرية إلى أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية، فيما تنشط الرياح الغربية وتكون مصحوبة بهبات قوية قد تصل سرعتها إلى 50–60 كم/ساعة، ما يؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية وتدني مدى الرؤية الأفقية، قبل أن تتحول الرياح ليلاً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

 
 


الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر اليوم الخميس بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. وتسود أجواء با

تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الخميس

