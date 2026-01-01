تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الخميس

الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأرصاد الجوية إن المملكة تتأثر اليوم الخميس بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة. وتسود أجواء باردة وغائمة جزئياً تتحول إلى غائمة، مع هطول أمطار تبدأ في ساعات الصباح من شمال المملكة وتمتد تدريجياً خلال ساعات ما بعد الظهر إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية.

وبحسب الأرصاد الجوية، تكون الهطولات المطرية غزيرة على فترات، خاصة في شمال ووسط المملكة بما فيها الأغوار الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت، وقد تترافق بالرعد وتساقط حبات البرد، الأمر الذي يرفع من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة، مؤكدة ضرورة أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر.