تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس السبت- تحذيرات

الوكيل الإخباري- تكون الأجواء اليوم السبت ضبابية في ساعات الصباح، لا سيما فوق الجبال، وباردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر على فترات في الأجزاء الغربية من المملكة ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر وتميل الأجواء إلى الاستقرار، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح والليل بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن تشكّل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، داعية إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، والانتباه لكبار السن والأطفال نظرًا لكونهم الأكثر تأثرًا بالبرد.