تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس السبت- تحذيرات

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح والليل بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن تشكّل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، داعية إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، والانتباه لكبار السن والأطفال نظرًا لكونهم الأكثر تأثرًا بالبرد.
