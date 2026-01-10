السبت 2026-01-10 10:10 ص

تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس السبت- تحذيرات

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 12 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 10 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 3، وفي مرتفعات الشراة 11 – 2، وفي مناطق البادية 15 – 4، وفي مناطق السه
تعبيرية
 
السبت، 10-01-2026 08:29 ص

الوكيل الإخباري-    تكون الأجواء اليوم السبت ضبابية في ساعات الصباح، لا سيما فوق الجبال، وباردة وغائمة جزئيًا إلى غائمة أحيانًا، مع بقاء الفرصة لهطول زخات من المطر على فترات في الأجزاء الغربية من المملكة ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر وتميل الأجواء إلى الاستقرار، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في مناطق البادية.

اضافة اعلان


وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح والليل بسبب تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، ومن تشكّل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية، داعية إلى الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، والانتباه لكبار السن والأطفال نظرًا لكونهم الأكثر تأثرًا بالبرد.

 

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 12 – 6 درجات مئوية، وفي غرب عمّان 10 – 4، وفي المرتفعات الشمالية 10 – 3، وفي مرتفعات الشراة 11 – 2، وفي مناطق البادية 15 – 4، وفي مناطق السهول 12 – 6، وفي الأغوار الشمالية 17 – 7، وفي الأغوار الجنوبية 21 – 9، وفي البحر الميت 20 – 10، وفي خليج العقبة 22 – 12 درجة مئوية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

للل

فن ومشاهير حسام حبيب يدخل على خط أزمة رامي عياش وشيرين

بلللل

منوعات رونالدو يعرض قصر الأحلام للبيع فجأة.. ما السبب؟

زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي، الجمعة، شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" (TUSAŞ)، وشركة الصناعات الدفاعية "روكيتسان" (ROKETSAN)، حيث اطّلع على أبرز برامج الشرك

أخبار محلية الحنيطي يبحث مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركي التعاون في مجال الصناعات الدفاعية

ل

منوعات كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها الـ 44 بفيديو مؤثر

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء الجمعة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأميركي إلى سوريا التطورات في حلب ودعم الانسحاب السلمي لقسد

5

منوعات شاب أمريكي يخفي في منزله 100 جمجمة وعظام بشرية

ر

منوعات سلوك صادم.. لماذا تأكل بعض الحيوانات صغارها؟

وفيات السبت 10-1-2026

الوفيات وفيات السبت 10-1-2026



 






الأكثر مشاهدة