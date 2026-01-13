تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس يوم الاربعاء

الوكيل الإخباري- يطرأ يوم الاربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس غائم جزئي الى غائم وبارد جدا في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر بين الحين والآخر في الأجزاء الغربية من المملكة.

ووفق ادارة الارصاد الجوية مع ساعات المساء تضعف فرص الهطول وتميل الأجواء تدريجيا الى الاستقرار، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.