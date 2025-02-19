تطورات المنخفض القطبي والثلوج القادمة الى الاردن

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة الخميس تدريجياً بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي مرافقة لمنخفض جوي متمركز فوق سوريا، ما يؤدي إلى انخفاض واضح في درجات الحرارة. يكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً في معظم المناطق، مع توقعات بهطولات غزيرة أحياناً في الأجزاء الغربية، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول. تنشط الرياح الغربية وتكون مصحوبة بهبات قوية تتجاوز سرعتها أحياناً 65 كم/ساعة، مما يسبب إثارة الغبار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية، وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ. خلال ساعات الليل، تضعف الهطولات قليلاً وتخف سرعة الرياح تدريجياً.

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ويوم الجمعة تستمر الأجواء الباردة جداً مع انخفاض إضافي على درجات الحرارة. يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، مع هطول زخات متفرقة من المطر شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الجنوبية الغربية. وقد تكون الزخات المطرية فوق قمم الجبال العالية الشمالية والجنوبية ممزوجة بالثلج لفترات قصيرة. الرياح غربية نشطة السرعة، تعمل على إثارة الغبار في بعض المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية.