تطورات المنخفض القطبي وفرص تساقط الثلوج في الاردن

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة يوم الاربعاء القادم تدريجياً بكتلة هوائية باردة جدا من اصل قطبي مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث يطرأ إنخفاض ملموس على درجات الحرارة، ليسود طقس بارد وغائم جزئي يتحول تدريجياً الى غائم، وتهطل بإذن الله تعالى الامطار في شمال المملكة تمتد تدريجيا في ساعات ما بعد الظهر الى أغلب المناطق، وخلال ساعات المساء والليل يتعمق تأثير المنخفض الجوي، ويصبح الطقس أكثر برودة ويتوقع ان تكون الامطارغزيرة على فترات خاصة في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وهطول البرد مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة،والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض المناطق الى (70كم / الساعة) مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. اضافة اعلان





ويوم الخميس تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، ليسود طقس بارد جداً وغائم وماطر في أغلب مناطق المملكة، يتوقع ان تكون الامطار غزيرة احياناً في ساعات الصباح، مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة، كما يحتمل هطول زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر فوق قمم الجبال العالية لفترة قصيرة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا في بعض المناطق تصل سرعتها (70كم/الساعة) مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، ومع ساعات المساء والليل يضعف الهطول وتخف سرعة الرياح تدريجياً.