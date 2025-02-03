تطورات المنخفض القطبي وفرص تساقط الثلوج في الاردن

ويوم الخميس تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة جدا والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، ليسود طقس بارد جداً وغائم وماطر في أغلب مناطق المملكة، يتوقع ان تكون الامطار غزيرة احياناً في ساعات الصباح، مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة، كما يحتمل هطول زخات خفيفة من الثلج المخلوط بالمطر فوق قمم الجبال العالية لفترة قصيرة، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا في بعض المناطق تصل سرعتها (70كم/الساعة) مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية، ومع ساعات المساء والليل يضعف الهطول وتخف سرعة الرياح تدريجياً.
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