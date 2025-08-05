تطورات الموجة الحارة القادمة إلى المملكة - تحذيرات

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستكون تحت تأثير الموجة الحارة يوم الجمعة، حيث يزداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في درجات الحرارة. ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار والعقبة والبحر الميت، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.

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