الثلاثاء 2025-08-05 10:19 ص
 

تطورات الموجة الحارة القادمة إلى المملكة - تحذيرات

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 05-08-2025 07:30 ص

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية إن المملكة ستكون تحت تأثير الموجة الحارة يوم الجمعة، حيث يزداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في درجات الحرارة. ويكون الطقس حارًا في أغلب المناطق، وحارًا جدًا في الأغوار والعقبة والبحر الميت، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا وتثير الغبار في مناطق البادية.

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ليلًا، يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا في الأغوار والعقبة والبحر الميت، مع ظهور غيوم عالية الارتفاع.

تحذيرات إدارة الأرصاد الجوية ليوم الجمعة:

ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة، خاصة في مناطق الأغوار والبادية والعقبة والبحر الميت.

عدم ترك الأطفال أو المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

تدعو إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية عبر وسائلها الرسمية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال تأثير الموجة الحارة، خاصة في المناطق المعرضة لدرجات حرارة مرتفعة أو نشاط الرياح المثيرة للغبار.

 
 
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