تطورات حالة الطقس في الأردن حتى الجمعة (تحذيرات)

اليوم نهارًا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. الطقس ضبابي وبارد في معظم مناطق المملكة، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
ليلاً، يكون الطقس باردًا جدًا في أغلب المناطق، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة. ويتوقع تشكّل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.
وحذّرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية. وخطر تشكّل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية. واحتمال حدوث الانجماد في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية.
أما غدًا الخميس نهارًا ، يكون الطقس باردًا في معظم المناطق، بينما يكون لطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
ليلاً ،يكون الطقس باردًا جدًا في أغلب المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة. ويتوقع تشكّل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.
وحذّرت الأرصاد من خطر تشكّل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من مناطق البادية.
أما الجمعة نهارًا ، يكون الطقس باردًا في معظم مناطق المملكة، ومائلًا للدفء قليلًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
ليلاً ، يكون الطقس باردًا بشكل عام، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
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