تعرف على أدنى درجة حرارة سجلت بالاردن في آخر 24 ساعة !

وبحسب الأرصاد، سجلت أدنى درجة حرارة -8.2 في الشوبك، وثاني أدنى درجات حرارة كانت في محطات معان والجفر والضليل بدرجة -5.
كما سجلت محطة رأس منيف درجة حرارة تبلغ -4.5، ومحطة القطرانة درجة -4.2، ومحطة الأزرق سجلة -4.
وأشارت إدارة الأرصاد إلى أن محطة المفرق سجلت درجة حرارة متدنية وصلت أدناها إلى -3.8، ومحطة الربة -3.5 درجة مئوية، وعاشر أدنى درجة حرارة مسجلة كانت في محطة الصفاوي بدرجة -3.5.
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