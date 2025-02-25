تعرف على أدنى درجة حرارة سجلت بالاردن في آخر 24 ساعة !

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية عن أقل 10 درجات حرارة صغرى سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في المحطات التابعة لها في المحافظات كافة.

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وبحسب الأرصاد، سجلت أدنى درجة حرارة -8.2 في الشوبك، وثاني أدنى درجات حرارة كانت في محطات معان والجفر والضليل بدرجة -5.



كما سجلت محطة رأس منيف درجة حرارة تبلغ -4.5، ومحطة القطرانة درجة -4.2، ومحطة الأزرق سجلة -4.