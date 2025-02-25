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تعرف على أدنى درجة حرارة سجلت بالاردن في آخر 24 ساعة !

الصقيع
صقيع
الثلاثاء، 25-02-2025 01:29 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الأرصاد الجوية عن أقل 10 درجات حرارة صغرى سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية في المحطات التابعة لها في المحافظات كافة.

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وبحسب الأرصاد، سجلت أدنى درجة حرارة -8.2 في الشوبك، وثاني أدنى درجات حرارة كانت في محطات معان والجفر والضليل بدرجة -5.


كما سجلت محطة رأس منيف درجة حرارة تبلغ -4.5، ومحطة القطرانة درجة -4.2، ومحطة الأزرق سجلة -4.


وأشارت إدارة الأرصاد إلى أن محطة المفرق سجلت درجة حرارة متدنية وصلت أدناها إلى -3.8، ومحطة الربة -3.5 درجة مئوية، وعاشر أدنى درجة حرارة مسجلة كانت في محطة الصفاوي بدرجة -3.5.

 
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