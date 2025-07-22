تعرف على أعلى درجة حرارة ستسجلها المملكة اليوم

الوكيل الإخباري- أكدت إدارة الأرصاد الجوية أن أعلى درجة حرارة متوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء ستُسجَّل في منطقة الأغوار الجنوبية، حيث تصل إلى 44 درجة مئوية.

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وقالت الأرصاد الجوية ان درجات الحرارة العظمى والصغرى تتراوح في شرق العاصمة عمان اليوم ما بين 37 - 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 35 - 23.

وبينت ان درجات الحرارة في المرتفعات الشمالية ستكون 31 - 19, وفي مرتفعات الشراة 32 - 19, وفي مناطق البادية 40 - 23, وفي مناطق السهول 36 - 24 وفي الأغوار الشمالية 42 - 28, وفي الأغوار الجنوبية 44 - 30, وفي البحر الميت 43 - 28، وفي خليج العقبة 43 - 29 درجة مئوية.

وتأثرت المملكة بكتلة هوائية حارة وجافة، اليوم الثلاثاء لذا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بشكل عام تنشط احيانا خاصة في مناطق البادية.