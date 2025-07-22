تعرف على أعلى درجة حرارة ستسجلها المملكة اليوم

وتأثرت المملكة بكتلة هوائية حارة وجافة، اليوم الثلاثاء لذا يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بنحو (3-4) درجات مئوية، ويكون الطقس حارا في أغلب المناطق، وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة بشكل عام تنشط احيانا خاصة في مناطق البادية.
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