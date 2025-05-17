تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم

وأوضح آل خطاب أن محطة رصد الباقورة سجلت أعلى درجة حرارة لهذا اليوم بلغت 46.1 درجة مئوية، تلتها العقبة بـ 45.0 درجة مئوية، ثم دير علا بـ 44.8 درجة مئوية، مشيراً إلى أن محطة مطار عمان المدني سجلت 39.0 درجة مئوية في العاصمة عمان.
وفيما يلي قائمة بأعلى عشر درجات حرارة مسجلة اليوم في محطات الرصد الجوي:
* الباقورة: 46.1
* العقبة: 45.0
* دير علا: 44.8
* غور الصافي: 41.1
* الخالدية: 40.5
* الزرقاء: 40.0
* الرمثا: 39.9
* مطار الملكة علياء: 39.0
* مطار عمان المدني: 39.0
* الأزرق: 39.0
-
أخبار متعلقة
-
تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن
-
موعد انحسار الكتلة الحارة عن الاردن
-
الارصاد : هذا موعد ذروة الكتلة الحارة التي تؤثر على الاردن
-
انخفاض تدريجي على درجات الحرارة غدًا
-
طقس حار ومغبر في اغلب المناطق اليوم
-
درجات حرارة ملتهبة غداً السبت .. والأرصاد تحذر وترشد الأردنيين
-
أجواء مغبرة وجافة وحارّة تؤثر على المملكة في هذا الموعد
-
تطورات الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الاردن