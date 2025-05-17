تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم

10:52 م

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الوكيل الإخباري- صرّح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، بأن المملكة تأثرت نهار اليوم السبت الموافق 17 أيار 2025 بذروة الكتلة الهوائية الحارة، حيث شهدت ارتفاعاً ملحوظاً على درجات الحرارة، تجاوزت معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وسُجلت درجات حرارة مرتفعة في عدد من محطات الرصد الجوي التابعة للإدارة. اضافة اعلان





وأوضح آل خطاب أن محطة رصد الباقورة سجلت أعلى درجة حرارة لهذا اليوم بلغت 46.1 درجة مئوية، تلتها العقبة بـ 45.0 درجة مئوية، ثم دير علا بـ 44.8 درجة مئوية، مشيراً إلى أن محطة مطار عمان المدني سجلت 39.0 درجة مئوية في العاصمة عمان.



وفيما يلي قائمة بأعلى عشر درجات حرارة مسجلة اليوم في محطات الرصد الجوي:



* الباقورة: 46.1

* العقبة: 45.0

* دير علا: 44.8

* غور الصافي: 41.1

* الخالدية: 40.5

* الزرقاء: 40.0

* الرمثا: 39.9

* مطار الملكة علياء: 39.0

* مطار عمان المدني: 39.0

* الأزرق: 39.0





