تغير ملموس على حالة الطقس بالاردن يوم الاحد - تحذيرات

ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.
التحذيرات:
- خطر تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
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