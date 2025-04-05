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تغير ملموس على حالة الطقس بالاردن يوم الاحد - تحذيرات

أرشيفية للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 05-04-2025 02:44 م

الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس ، لتسجل أعلى من معدلها العام لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، الطقس دافئ في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية تتحول أحيانا إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار.


التحذيرات:
- خطر تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 
gnews

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