تغير ملموس على حالة الطقس بالاردن يوم الجمعة - تحذيرات

ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة البادية.
تنبيهات ونصائح:
- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الغورية والعقبة.
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