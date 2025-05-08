تغير ملموس على حالة الطقس بالاردن يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-8) درجات مئوية، الطقس حار نسبي في أغلب المناطق، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

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ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.