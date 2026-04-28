الثلاثاء 2026-04-28 08:12 ص

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الثلاثاء وأمطار على هذه المناطق

العاصمة عمان
الثلاثاء، 28-04-2026 06:36 ص

الوكيل الإخباري-  يكون الطقس اليوم الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، لا سيما في شرق المملكة.اضافة اعلان


وهناك فرصة لهطول زخات من المطر في أجزاء من مناطق البادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً وهطول البرد، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد في البادية الشمالية الشرقية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.

 
 


عراقجي يشيد بمتانة الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا

عربي ودولي عراقجي يشيد بمتانة الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا

بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء

فن ومشاهير وفاة فنان عربي شهير بشكلٍ مفاجىء - صورة

الفنان سيلاوي

فن ومشاهير السيلاوي يعلن انفصاله عن زوجته ويكشف السبب!

الفنان هاني شاكر

فن ومشاهير زوجة الفنان هاني شاكر تحسم الجدل بشأن وفاته!

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

عربي ودولي مصدر أمريكي: قبول ترامب المقترح الإيراني غير مرجَّح

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

علم ايران

عربي ودولي إيران تنشر العدد النهائي لضحايا قصف مدرسة ميناب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي شركات طيران تطالب إدارة ترامب بتعويضات



 
 






