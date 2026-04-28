تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الثلاثاء وأمطار على هذه المناطق

الوكيل الإخباري- يكون الطقس اليوم الثلاثاء، لطيف الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبياً في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، لا سيما في شرق المملكة.





وهناك فرصة لهطول زخات من المطر في أجزاء من مناطق البادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً وهطول البرد، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد في البادية الشمالية الشرقية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولًا مطريًا.