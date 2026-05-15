تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الجمعة - تحذيرات

عمان 15 أيار (بترا)- تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس اليوم الجمعة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شما
الوكيل الإخباري-    تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس اليوم الجمعة، وتكون الأجواء لطيفة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا قد تتجاوز سرعتها (70-60 كم/ساعة) في بعض المناطق وتكون مثيرة للغبار، خاصة في مناطق البادية مما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من ﻿﻿خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية وربما انعدامها أحيانًا على الطرق الصحراوية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، داعية مرضى الجهاز التنفسي إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 24- 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22- 10، وفي المرتفعات الشمالية 20- 8، وفي مرتفعات الشراة 22- 7، وفي مناطق البادية 29 - 11، وفي مناطق السهول 24- 12، وفي الأغوار الشمالية 34 - 15، وفي الأغوار الجنوبية 38- 20، وفي البحر الميت 36- 19، وفي خليج العقبة 38- 20 درجة مئوية.

 
 


