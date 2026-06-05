الجمعة 2026-06-05 10:38 ص

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الجمعة

قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس، الجمعة، سيكون صيفياً معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ارشيفية
 
الجمعة، 05-06-2026 08:22 ص
الوكيل الإخباري-   قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس، الجمعة، سيكون صيفياً معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحاراً نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان


وأضافت الأرصاد أن الطقس خلال ساعات الليل يكون بارداً نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
 
 


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