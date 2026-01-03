السبت 2026-01-03 01:59 ص

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت - تحذيرات

السبت، 03-01-2026 12:45 ص

الوكيل الإخباري-   قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس مستقر السبت وستكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح شرقية معتدلة السرعة .

ليلاً: الطقس اكثر برودة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

التحذيرات ليوم السبت : 


- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح والليل المتأخرة  فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 
 


