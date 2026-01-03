تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت - تحذيرات

ليلاً: الطقس اكثر برودة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات ليوم السبت :
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية والسهول.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.
