تفاصيل الحالة الجوية في الأردن السبت - تحذيرات

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس مستقر السبت وستكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح شرقية معتدلة السرعة .

ليلاً: الطقس اكثر برودة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.



التحذيرات ليوم السبت :