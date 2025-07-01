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تفاصيل الحالة الجوية في الاردن الاربعاء - تحذيرات

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 01-07-2025 11:59 م

الوكيل الإخباري-   قالت ادارة الارصاد الجوية انه يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الاربعاء والطقس صيفي معتدل في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة ،والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

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لـيــلاً: الطقس معتدل الحرارة بوجه عام ،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.


التحذيرات ليوم الاربعاء :
- تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

تنبيهات ونصائح:
- خطر التعرض لأشعة الشمس  المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

 
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