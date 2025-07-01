تفاصيل الحالة الجوية في الاردن الاربعاء - تحذيرات

لـيــلاً: الطقس معتدل الحرارة بوجه عام ،مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
التحذيرات ليوم الاربعاء :
- تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
تنبيهات ونصائح:
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
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