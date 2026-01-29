الخميس 2026-01-29 01:09 ص

تفاصيل الحالة الجوية في الاردن حتى الأحد

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق
امطار
 
الخميس، 29-01-2026 12:02 ص

الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة خلال الأيام الأربعة القادمة بتقلبات جوية تبدأ ببقايا كتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة يوم الخميس مع فرصة حتى ساعات الظهر لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في شمال ووسط المملكة، وتحذيرات من الضباب صباحاً. 

اضافة اعلان


اعتباراً من يوم الجمعة يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع أجواء مستقرة نسبياً خلال يومي الجمعة والسبت، مع التنبيه لاحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية يوم السبت.


ويوم الأحد ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6–8) درجات مئوية، ويسود طقس لطيف في أغلب المناطق ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع تحذير من الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً خاصة في مناطق البادية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

النائب زهير الخشمان

شؤون برلمانية النائب الخشمان: طالبنا الحكومة بتأجيل أقساط القروض دون فوائد إضافية أو غرامات

غزة

فلسطين تعليق برنامج فرنسي لإجلاء فلسطينيين من غزة بانتظار فتح معبر رفح

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الاردن حتى الأحد

مدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس كارني الأميركية.

عربي ودولي عشر قطع بحرية أميركية في الشرق الأوسط بعد تهديد إيران

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو

عربي ودولي روبيو: إيران "أضعف من أي وقت مضى"

البنك المركزي الأميركي

أسواق ومال الفيدرالي الأميركي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

صورة من الفيديو

خاص بالوكيل لطف الله يحول دون وقوع كارثة حقيقية بوسط البلد في عمان - فيديو

مجلس الأمن الدولي

فلسطين مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية



 






الأكثر مشاهدة