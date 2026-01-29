تفاصيل الحالة الجوية في الاردن حتى الأحد

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة خلال الأيام الأربعة القادمة بتقلبات جوية تبدأ ببقايا كتلة هوائية باردة ورطبة، حيث تسود أجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة يوم الخميس مع فرصة حتى ساعات الظهر لهطول أمطار خفيفة ومتفرقة في شمال ووسط المملكة، وتحذيرات من الضباب صباحاً.

اعتباراً من يوم الجمعة يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ودافئاً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع أجواء مستقرة نسبياً خلال يومي الجمعة والسبت، مع التنبيه لاحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية يوم السبت.