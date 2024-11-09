تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد - تحذيرات

01:19 م

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الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلا، الطقس لطيف في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر والميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتدريجيا في ساعات ما بعد العصر تتحول الرياح الى غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتتكاثر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ليصبح الطقس غائم جزئي في شمال ووسط المملكة، ويتوقع باذن الله في ساعات الليل هطول زخات خفيفة متفرقة من المطر في أجزاء من شمال المملكة يحتمل ان يصحبها الرعد احيانا، مع فرصة ضعيفة ان تمتد زخات خفيفة من المطر الى اجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية لفترة محدودة. اضافة اعلان







التنبيهات ليوم الاحد :

-خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات العالية وأجزاء من البادية والسهول.

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.