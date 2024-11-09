تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد - تحذيرات

التنبيهات ليوم الاحد :
-خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات العالية وأجزاء من البادية والسهول.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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