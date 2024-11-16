 
السبت 2024-11-16 02:02 م
 

تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد - تحذيرات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
السبت، 16-11-2024 01:56 م

الوكيل الإخباري-   يكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


ليلاً: الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي موجة جفاف غير مسبوقة تضرب الولايات المتحدة هذا العام

الطفل البريطاني

منوعات بريطانيا.. قاضية تحكم بإنهاء حياة طفل

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد - تحذيرات

امطار

الطقس الارصاد : كتلة هوائية باردة قادمة الى الاردن امطار وانخفاض ملموس على الحرارة

شهداء بعد قصف الاحتلال

فلسطين ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 43,799 شهيدا و103,601 مصاب

ا

أخبار محلية من الأحد وحتى الأربعاء.. اعلان من إدارة الترخيص

مخلفات هجوم صاروخي روسي

عربي ودولي سلاح روسي "فتاك" يدخل الخدمة .. قد يغير معادلة حرب أوكرانيا

ا

أخبار محلية الأردن يُشارك بمنتدى حول التمكين الاقتصادي للمرأة في القاهرة



 


الأكثر مشاهدة