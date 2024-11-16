تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق السهول.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد : كتلة هوائية باردة قادمة الى الاردن امطار وانخفاض ملموس على الحرارة
-
انخفاض على درجات الحرارة والطقس بارد نسبياً ليلاً
-
الأرصاد تتحدث عن فرص سقوط الأمطار والمناطق المتأثرة الأسبوع المقبل
-
حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع في الأردن
-
الأرصاد تحذر من الضباب الكثيف بهذه المناطق!
-
تنبيهات من الارصاد بشأن الحالة الجوية يوم الخميس
-
حالة الطقس لـ 3 أيام قادمة في الأردن
-
تعرف على تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاربعاء - تحذيرات