تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية والسهول.
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