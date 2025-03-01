تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلا لتسجل حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول ظهراً الى جنوبية غربية.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.