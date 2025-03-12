تفاصيل الحالة الجوية في الاردن يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الإخباري- ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الطقس غالبا مشمس ودافئ بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر.

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ليلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.