 
الثلاثاء 2024-12-03 06:57 م
 

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة يوم الاربعاء

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 03-12-2024 06:47 م

الوكيل الإخباري-   الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.

 
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