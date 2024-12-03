تفاصيل الحالة الجوية في المملكة يوم الاربعاء

ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه.
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