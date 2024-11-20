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تفاصيل الحالة الجوية في المملكة يوم الخميس

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 20-11-2024 02:52 م

الوكيل الإخباري-    ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الطقس لطيف في اغلب المناطق، دافىء في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 
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