تفاصيل الحالة الجوية في المملكة يوم الخميس

الوكيل الإخباري- ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الطقس لطيف في اغلب المناطق، دافىء في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم المتفرقة، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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