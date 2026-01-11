تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد جداً، وبمشيئة الله تعالى تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص ليتحول الطقس ما بين غائم جزئي إلى غائم، وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، و في ساعات الليل المتأخرة تكون الأمطار غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد وهطول البرد في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها (60-70) كم/ساعة.
التحذيرات:
- احتمال تشكل السيول في ساعات الليل المتأخرة في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة الأغوار الشمالية والوسطى.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.
تنبيهات ونصائح:
- اخذ الحيطة والحذر من خطر الانزلاق على الطرقات مع بداية هطول المطر.
- ننصح بارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.
- الانتباه لكبار السن والأطفال نظراً لكونهم الأكثر تأثراً بالبرد.
-
أخبار متعلقة
-
موعد تأثر المملكة بالمنخفض القطبي وتراكم للثلوج على هذه المناطق
-
تطورات المنخفض القبرصي القادم إلى المملكة والأرصاد تحذر
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاحد
-
منخفض قطبي قادم الى الاردن وثلوج متراكمة على هذه المناطق
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الاحد
-
الأرصاد تحذر الأردنيين
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس السبت- تحذيرات
-
الأرصاد تكشف عن موعد ومناطق تساقط الثلوج