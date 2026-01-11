تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد جداً، وبمشيئة الله تعالى تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص ليتحول الطقس ما بين غائم جزئي إلى غائم، وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، و في ساعات الليل المتأخرة تكون الأمطار غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد وهطول البرد في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها (60-70) كم/ساعة.



التحذيرات:

- احتمال تشكل السيول في ساعات الليل المتأخرة في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة الأغوار الشمالية والوسطى.

- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.