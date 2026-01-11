الأحد 2026-01-11 11:13 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

ثلوج الأردن
ثلوج
 
الأحد، 11-01-2026 09:47 م

الوكيل الإخباري-   يطرأ  انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.

اضافة اعلان


لـيـلاً: الطقس بارد جداً، وبمشيئة الله تعالى تتأثر المملكة تدريجياً بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص ليتحول الطقس ما بين غائم جزئي إلى غائم، وتهطل الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، و في ساعات الليل المتأخرة تكون الأمطار غزيرة أحياناً قد يصحبها الرعد وهطول البرد في أجزاء من شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها (60-70) كم/ساعة.


التحذيرات:
- احتمال تشكل السيول في ساعات الليل المتأخرة في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة الأغوار الشمالية والوسطى.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية.


تنبيهات ونصائح:
- اخذ الحيطة والحذر من خطر الانزلاق على الطرقات مع بداية هطول المطر.
- ننصح بارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة.
- الانتباه لكبار السن والأطفال نظراً لكونهم الأكثر تأثراً بالبرد.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس اللبناني جوزاف عون

عربي ودولي عون: الشعب اللبناني يريد الوفاق الوطني والسلم الأهلي

الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل

عربي ودولي الرئيس الكوبي ردّا على ترامب: "لا أحد يملي علينا ما نقوم به"

مدينة عمرة نموذج حضاري عصري يفتح آفاق الاستثمار المحلي والأجنبي

أخبار محلية لا ملكيات خاصة في مشروع مدينة عمرة

وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة

فلسطين وصول 12 أسيرا محررا إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة

المنخفض الجوي يعمّق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

فلسطين 4 شهداء و6 مصابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ فجر الأحد

ثلوج الأردن

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى السماح للمنظمات الدولية بالعمل في الأراضي المحتلة

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تشكيل قوة عسكرية بديلاً عن القوات الأميركية

تنويه هام من مديرية الأمن العام

أخبار محلية البحث الجنائي يلقي القبض على سارق ظهر في فيديو بمنطقة رأس العين



 






الأكثر مشاهدة