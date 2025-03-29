تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الوكيل الإخباري- نخفض درجات الحرارة قليلا؛ الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، و معتدل في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى البادية الشمالية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

اضافة اعلان



ليلًا: الطقس بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في وادي الأردن والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.