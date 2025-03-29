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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 29-03-2025 09:14 م

الوكيل الإخباري-   نخفض درجات الحرارة قليلا؛ الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، و معتدل في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى البادية الشمالية الشرقية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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ليلًا: الطقس بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في وادي الأردن والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الشمالية العالية.

 
gnews

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