تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

ليلًا: الطقس بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في وادي الأردن والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الشمالية العالية.
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