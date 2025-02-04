تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض المناطق الى (70كم/الساعة) وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
التحذيرات:
- خطر تشكل السيول في الاودية و المناطق المنخفضة بفعل غزارة الامطار خاصة في شمال ووسط المملكة والبحر الميت.
- خطر شدة سرعة الرياح وخطر تطاير الاجسام غير المثبتة.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح خاصة في مناطق البادية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من انزلاق المركبات اثناء القيادة على الطرق المبتلة.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد : ثلوج على هذه المناطق فقط
-
استعدوا جيداً ..منخفض قطبي يقترب وتحذير من تطاير الأجسام غير المثبتة
-
الذروة وفرص الثلوج والانحسار.. التفاصيل كاملة للمنخفض القادم للمملكة غدا
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء
-
تطورات المنخفض القطبي وفرص تساقط الثلوج في الاردن
-
تطورات حالة الطقس في الأردن حتى الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين
-
تفاصيل جديدة بخصوص المنخفض القطبي وثلوج على هذه المناطق