 
الثلاثاء 2025-02-04 08:35 م
 

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
الثلاثاء، 04-02-2025 01:49 م

الوكيل الإخباري-    تتأثر المملكة تدريجيا بكتلة هوائية باردة جدا ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ليسود طقس بارد وغائم جزئي يتحول الى غائم، وتهطل بإذن الله الامطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجيا في ساعات المساء والليل الى أغلب المناطق، ويتوقع ان تكون الامطارغزيرة على فترات خاصة في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وهطول البرد أحياناً مما يؤدي الى تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة.

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والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض المناطق الى (70كم/الساعة) وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


التحذيرات:
- خطر تشكل السيول في الاودية و المناطق المنخفضة بفعل غزارة الامطار خاصة في شمال ووسط المملكة والبحر الميت.
- خطر شدة سرعة الرياح وخطر تطاير الاجسام غير المثبتة.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح خاصة في مناطق البادية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية.


تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من انزلاق المركبات اثناء القيادة على الطرق المبتلة.

 
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