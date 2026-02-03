تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتحول الرياح تدريجيا الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
-
أخبار متعلقة
-
مع دخول المنخفض .. الأرصاد تطلق رسالة تحذيرية هامة للمواطنين
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس الثلاثاء - تحذيرات
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات
-
تطورات المنخفض الجوي وحالة الطقس حتى الخميس - تحذيرات
-
توضيح هام من الأرصاد حول حالة الطقس خلال شباط الجاري
-
مستجدات الكتلة الهوائية الباردة القادمة إلى المملكة
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين
-
الارصاد تكشف تطورات حالة الطقس والمنخفض الجوي