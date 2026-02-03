تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتحول الرياح تدريجيا الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.



التحذيرات: