تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الثلاثاء 2026-02-03 11:52 م

الأرصاد: كتلة هوائية باردة وأمطار متوقعة في هذا الموعد
امطار
 
الثلاثاء، 03-02-2026 10:41 م

الوكيل الإخباري-    ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتحول الرياح تدريجيا الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات:

تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية.

 
 


