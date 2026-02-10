تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.