الثلاثاء 2026-02-10 11:38 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ
امطار
 
الثلاثاء، 10-02-2026 10:05 م

الوكيل الإخباري-   تنخفض درجات الحرارة قليلاً، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، ويحتمل هطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

اضافة اعلان


لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


🔺 التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحاج صلاح الدين عارف القاضي وابناءه يباركون الى ابنهم البار احمد صلاح الدين القاضي

مناسبات الحاج صلاح الدين عارف القاضي وابناءه يباركون الى ابنهم البار احمد صلاح الدين القاضي

حوارية حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي

أخبار محلية حوارية حول التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي

المفرق

أخبار محلية 1.38 مليون دينار مخصصات أشغال المفرق للعام الحالي

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية الخيرية الهاشمية تطلق مجموعة تدريبات ضمن مشاريع التمكين في الجنوب

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: لن يكون لإيران سلاح نووي وصواريخ

مخبز

أخبار محلية الغذاء والدواء تغلق مخبزًا في أحد المولات لوجود حشرات - صور

شاحنات في معبر جابر بين الأردن وسوريا

أخبار محلية وزارة النقل: قرار منع دخول الشاحنات الأجنبية إلى سوريا لا يؤثر على حركة "الترانزيت"



 






الأكثر مشاهدة