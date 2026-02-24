تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال و وسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة .

لـيـلاً: الطقس بارد في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية خفيفة السرعة.