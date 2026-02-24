الأربعاء 2026-02-25 12:20 ص

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

أمانة عمّان: كميات الأمطار التي تساقطت الثلاثاء فاقت قدرة البنية التحتية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 24-02-2026 11:30 م

الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال و وسط المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة .

لـيـلاً: الطقس بارد في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول.

 
 


