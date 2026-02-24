تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد في اغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من البادية والسهول.
