تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الطقس ربيعي دافئ في اغلب المناطق، وحار نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، و هناك احتمال ضعيف في ساعات المساء لهطول امطار خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

لــيـلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، و لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

