تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

لـيـلاً: الاجواء غير مستقرة وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية و قد تنعدم على الطرق الخارجية.
- خطر العواصف الرعدية وهطول حبات البرد.
-
أخبار متعلقة
-
الارصاد : منخفض جوي وامطار اعتباراً من هذا الموعد
-
أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن الخميس
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات
-
منخفض جوي جديد قادم الى الاردن
-
الأرصاد تطلق تحذيرا للأردنيين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات
-
تفاصيل حالة الطقس في الاردن الثلاثاء