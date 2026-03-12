الخميس 2026-03-12 11:08 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

يطرأ اليوم الثلاثاء انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا في أغلب المناطق، وغائمًا جزئيًا إلى غائم، مع هطول أمطار بإذن الله تعالى خلال ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة، تمتد تدريجيًا إ
الوكيل الإخباري-    الطقس مغبر مع درجات حرارة لطيفة في أغلب المناطق، ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تتهيأ الفرصة بإذن الله تعالى لهطول من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية.

لـيـلاً: الاجواء غير مستقرة وغائمة جزئيا الى غائمة أحياناً، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


التحذيرات:


- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية و قد تنعدم على الطرق الخارجية.
- خطر العواصف الرعدية وهطول حبات البرد.

 
 


