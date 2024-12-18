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تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 18-12-2024 07:03 م

الوكيل الإخباري-    الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً الى جنوبية غربية.

 
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