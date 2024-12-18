تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الوكيل الإخباري- الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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