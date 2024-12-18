تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً الى جنوبية غربية.
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