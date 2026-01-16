تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستشهد خلال الأيام الأربعة القادمة أجواءً باردة في معظم المناطق، مع طقس لطيف نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وسط تحذيرات من الضباب وتشكل الصقيع في بعض المناطق.

