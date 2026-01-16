الجمعة 2026-01-16 07:36 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

الوكيل الإخباري- حذّرت إدارة الأرصاد الجوية السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات التي قد تشهد زخات خفيفة من المطر.
امطار
 
الجمعة، 16-01-2026 05:47 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة الأرصاد الجوية أن المملكة ستشهد خلال الأيام الأربعة القادمة أجواءً باردة في معظم المناطق، مع طقس لطيف نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وسط تحذيرات من الضباب وتشكل الصقيع في بعض المناطق.

ويكون الطقس يومي الجمعة والسبت باردًا نهارًا وباردًا جدًا ليلًا، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية ليلًا بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، إضافة إلى احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخر.

 
 


الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة

الطقس كتلة هوائية باردة تؤثر على الاردن بهذا الموعد والارصاد تدعو إلى توخي الحذر



 






