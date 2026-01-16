تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

ويكون الطقس يومي الجمعة والسبت باردًا نهارًا وباردًا جدًا ليلًا، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال تدني مدى الرؤية الأفقية ليلًا بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، إضافة إلى احتمال تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخر.
