تفاصيل المنخفض الجوي الأربعاء .. أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول

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الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة اليوم الأربعاء بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، وتنخفض درجات الحرارة قليلًا، وتهطل بإذن الله زخات متفرقة وغير منتظمة من المطر في شرق المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية، تكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق الشرقية والجنوبية، ويصاحبها الرعد وهطول حبات البرد. اضافة اعلان





كما يُحتمل في ساعات ما بعد الظهر أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشمالية زخات من المطر لفترة قصيرة، مع رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مثيرة للغبار، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خصوصًا في مناطق البادية.



وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، لا سيما في جنوب وشرق المملكة، ومن تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في البادية الشمالية الشرقية والجنوبية، إضافة إلى احتمالية هطول البرد في أقصى البادية الشمالية الشرقية.



وتزداد حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة غدًا الخميس، حيث يُتوقع أن تزداد كميات الغيوم الركامية الماطرة، وتصبح أكثر انتشارًا في مناطق عدة من المملكة، مصحوبة بهطولات غزيرة من المطر في بعض المناطق، ولا سيما الجنوبية والشرقية، ويصحبها الرعد وهطول البرد، مما قد يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة. كما تنشط الرياح الشرقية المثيرة للغبار، خصوصًا في المناطق البادية والصحراوية.



وتنخفض درجات الحرارة قليلًا الجمعة، ويستمر تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث يكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع توقع هطول زخات من المطر بإذن الله في أماكن عدة من المملكة، قد تكون غزيرة أحيانًا في بعض المناطق، خصوصًا في جنوب وشرق المملكة، ويصاحبها الرعد وهطول البرد، وتكون الرياح شمالية شرقية نشطة السرعة.



أما السبت، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردًا نسبيًا وغائمًا جزئيًا في أغلب المناطق، مع بقاء فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات من المطر في أجزاء من مناطق البادية الشمالية الشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في مختلف مناطق المملكة:



شرق عمان: 16 - 6 درجة مئوية

غرب عمان: 14 - 4 درجة مئوية

المرتفعات الشمالية: 13 - 5 درجة مئوية

مرتفعات الشراة: 14 - 3 درجة مئوية

مناطق البادية: 19 - 5 درجة مئوية

مناطق السهول: 17 - 6 درجة مئوية

الأغوار الشمالية: 22 - 7 درجة مئوية

الأغوار الجنوبية: 24 - 12 درجة مئوية

البحر الميت: 23 - 12 درجة مئوية

خليج العقبة: 24 - 11 درجة مئوية