تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة

وقالت الأرصاد إن التحليلات الأولية للخرائط الجوية تشير إلى أن تأثير المنخفض سيبدأ اعتباراً من مساء يوم الجمعة، حيث يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، ما يجعل الأجواء أبرد من المعتاد في معظم المناطق.
وأضافت أن المنخفض قد يترافق مع هطول زخات من الأمطار في عدد من المناطق، وذلك وفقاً لآخر التحديثات الجوية، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية وأخذ الاحتياطات اللازمة.
