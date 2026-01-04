تفاصيل المنخفض الجوي الذي سيؤثر على المملكة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة بمنخفضٍ جوي يؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة يومي الجمعة والسبت، وفقاً لتوقعات الأرصاد الجوية.

اضافة اعلان



وقالت الأرصاد إن التحليلات الأولية للخرائط الجوية تشير إلى أن تأثير المنخفض سيبدأ اعتباراً من مساء يوم الجمعة، حيث يطرأ انخفاض واضح على درجات الحرارة، ما يجعل الأجواء أبرد من المعتاد في معظم المناطق.