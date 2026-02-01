تفاصيل المنخفض الجوي والامطار الغزيرة القادمة الى الأردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - تتأثر المملكة، يوم الثلاثاء المقبل، بإذن الله تعالى، بكتلة هوائية باردة ورطبة تؤدي إلى انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتسود أجواء باردة في أغلب المناطق، مع طقس غائم جزئي إلى غائم.

ويتوقع خلال ساعات الصباح هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، تمتد تدريجيًا إلى المناطق الشرقية وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، وقد تكون الأمطار غزيرة لفترات قصيرة، خاصة في شمال ووسط المملكة، يرافقها الرعد وتساقط حبات البرد أحيانًا.



أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا، مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من المملكة، فيما تكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



ويستمر تأثير الكتلة الهوائية يوم الأربعاء، حيث يبقى الطقس باردًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.