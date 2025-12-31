تفاصيل المنخفض القبرصي القادم الى الاردن

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - توقعت الأرصاد الجوية أن يشهد الأردن خلال الأيام القادمة تقلبات جوية ملحوظة، تبدأ اليوم الأربعاء بارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهارًا، مع طقس بارد في معظم المناطق ولطيف في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وغيوم متفاوتة خاصة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الرياح جنوبية غربية نشطة.

وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.



ويوم الخميس، تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال جزيرة قبرص، ما يؤدي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة وهطول أمطار تبدأ فجرًا في شمال المملكة، تمتد تدريجيًا إلى الوسطى وأجزاء من الشرقية، قد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد، مع خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.



وتكون الرياح غربية نشطة مع هبات قوية تصل سرعتها إلى 50-60 كم/ساعة، مثيرة للغبار في مناطق البادية، قبل أن تتحول ليلاً إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة.



أما يوم الجمعة، فسيكون الطقس باردًا وغائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا، مع زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على فترات، فيما تميل الأجواء للاستقرار مساءً وليلاً مع تشكل الضباب فوق المرتفعات والسهول.