تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

08:10 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة الأرصاد الجوية، أن المملكة ستتأثر اليوم الجمعة بارتفاع ملموس جديد على درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعي معتدل الحرارة في أغلب المناطق، فيما يكون دافئاً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.





وأوضحت الإدارة أن الرياح ستكون شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خلال ساعات النهار، ما يؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.



وخلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيف الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في مناطق البادية.



وحذّرت الإدارة من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، لا سيما في مناطق البادية.







