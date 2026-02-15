تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

ويستمر الارتفاع على درجات الحرارة يوم الاثنين، لتسود أجواء غالباً مشمسة ومعتدلة فوق المرتفعات الجبلية ودافئة في باقي المناطق، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. ليلاً يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية.
-
