تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد

الوكيل الإخباري- يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمساً ولطيفاً في أغلب المناطق، ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة. وخلال ساعات الليل، تسود أجواء باردة في معظم المناطق، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ويستمر الارتفاع على درجات الحرارة يوم الاثنين، لتسود أجواء غالباً مشمسة ومعتدلة فوق المرتفعات الجبلية ودافئة في باقي المناطق، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. ليلاً يكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية.