تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين - تحذيرات

لـيــلاً: الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات ليوم الاثنين :
- خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
- إحتمال تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه الاخوة المواطنين من عدم اشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية
- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة
- ننصح بالاكثار من شرب السوائل خاصة المياه
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد تكشف موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة التي تؤثر على الأردن
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
الارصاد : أجواء حارة وتحذيرات مستمرة من التعرض لأشعة الشمس
-
الارصاد تحذر الأردنيين
-
متى يتراجع تأثير الكتلة الهوائية الحارة على الاردن؟
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة
-
تحذيرات وتوجيهات من الأرصاد حول حالة الطقس غداً الجمعة
-
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الخميس