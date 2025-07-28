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تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين - تحذيرات

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 28-07-2025 06:27 ص

الوكيل الإخباري-     قالت إدارة الأرصاد الجوية ان تأثير الكتلة الهوائية الحارة يتراجع قليلاً، حيث يميل الطقس ليكون حار نسبي في المرتفعات الجبلية والسهول وحار في البادية، مع بقاءه  حار جدا في الاغوار والبحر والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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لـيــلاً: الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

التحذيرات ليوم الاثنين :


-  خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
-  إحتمال تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

تنبيهات ونصائح:


-  تنبيه الاخوة المواطنين من عدم اشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المناطق الحرجية
- عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة
- ننصح بالاكثار من شرب السوائل خاصة المياه 

 
 
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