تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

الوكيل الإخباري- قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الطقس الاثنين، صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، وحار نسبيا في مناطق البادية، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغباراحيانا في مناطق البادية. اضافة اعلان





ووفق الأرصاد يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة في أغلب المناطق و حار نسبيا في الأغوار الجنوبية و العقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في مناطق البادية.

