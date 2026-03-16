الإثنين 2026-03-16 06:59 م

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين

العاصمة عمان
الإثنين، 16-03-2026 07:17 ص
الوكيل الإخباري-   قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الأجواء، اليوم، ستكون باردة نسبياً في أغلب المناطق وغائمة جزئياً، فيما يكون الطقس لطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال ضعيف خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في أجزاء من شمال ووسط المملكة. وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.اضافة اعلان


وبحسب الأرصاد، يكون الطقس ليلاً بارداً في أغلب المناطق، وبارداً نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.
 
 


أخبار محلية مكاتب استقدام العاملين في المنازل: لا رحلات تسفير عاملات حاليا في ظل الأوضاع بالمنطقة

أخبار محلية الأمن يحدد هوية سائق حافلة نقل طلاب صغيرة اعتدى جسديا على طفلة

أخبار محلية الأمن العام: تعاملنا مع 356 بلاغاً لحادث سقوط شظايا

أخبار محلية نشاط تجاري متزايد في أسواق العقبة

أخبار محلية عاجل ولي العهد يفتتح مشروع إعادة تأهيل وتطوير مركز صحي جرش الشامل

عربي ودولي البيت الأبيض: على الناتو التدخل والمساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز

فلسطين الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى المبارك لليوم الـ17 على التوالي

أخبار محلية "أوقاف جرش" تختتم المجالس العلمية الهاشمية



 






