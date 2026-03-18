الأربعاء 2026-03-18 02:24 م

تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاربعاء - تحذيرات

الأربعاء، 18-03-2026 07:46 ص
الوكيل الإخباري-     ترتفع  درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية اليوم الاربعاء، الطقس دافئ بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ليتحول الطقس ما بين غائم جزئياً الى غائم، وتهطل بإذن الله تعالى زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، تمتد تدريجياً لتشمل أغلب المناطق بما فيها العاصمة عمان.اضافة اعلان


ويتوقع أن تكون الامطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق ويصحبها الرعد وهطول البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مما يؤدي الى اثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الافقية خاصة في البادية.


التحذيرات:
- خطر تشكل السيول خاصة في جنوب المملكة.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية وانعدامها احيانا على الطرق الصحراوية.
- خطر حدوث العواصف الرعدية وهطول البرد.
- خطر شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.
 
 


انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

