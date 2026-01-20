تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء - تحذيرات

الثلاثاء 2026-01-20 08:41 ص

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان طقس اليوم الثلاثاء غالباً مشمس وبارد في أغلب المناطق، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
الثلاثاء، 20-01-2026 06:42 ص

أما ليلاً، فيكون الطقس بارداً جداً في أغلب المناطق، وبارداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شرقية خفيفة السرعة.


وتحذر الأرصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر، إضافة إلى احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول.

 
 


