تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء - تحذيرات

أما ليلاً، فيكون الطقس بارداً جداً في أغلب المناطق، وبارداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شرقية خفيفة السرعة.
وتحذر الأرصاد من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر، إضافة إلى احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب، خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية والسهول.
