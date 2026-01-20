تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان طقس اليوم الثلاثاء غالباً مشمس وبارد في أغلب المناطق، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما ليلاً، فيكون الطقس بارداً جداً في أغلب المناطق، وبارداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع رياح شرقية خفيفة السرعة.